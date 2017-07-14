За последнюю неделю разведывательные полеты у границ России вели 20 иностранных самолетов, российская авиация шесть раз поднималась в воздух для перехвата.

Об этом в пятницу, 14 июля, сообщили в Минобороны России.

«20 летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль границ РФ. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», — говорится в сообщении военного ведомства.

Неделей ранее сообщалось о четырех случаях перехвата иностранных разведывательных самолетов.