Разряд молнии убил 78 овец и коз в Зианчуринском районе Башкортостана, где паслось стадо.

Как сообщает «МедиаКорСеть», трагический случай произошел в 3 км от деревни Биштеряково. Животные прятались от дождя под деревом, куда попал разряд молнии. Сообщается, что 14-летний пастух не пострадал. Погибших животных захоронили в скотомогильнике.

Напомним, ранее аналогичный случай произошел в Костанайской области Казахстана. В результате от удара молнии во время грозы погиб пастух и 1,5 тыс. овец.