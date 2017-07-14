Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего министра сельского хозяйства республики Марий Эл Ираиды Долгушевой. Об этом сообщил следователь в московском Басманном суде.

Он уточнил, что дело соединено в одно производство с делом бывшего главы республики Леонида Маркелова, пишет «РИА Новости».

Сейчас суд рассматривает ходатайство следствия о заочном аресте другого фигуранта данного уголовного дела — бизнесмена Николая Криваша.

Напомним, по информации правоохранителей, Маркелов получил от Криваша через доверенное лицо взятку в размере более 235 млн рублей за содействие в выплате господдержки. Маркелов арестован и находится в СИЗО «Лефортово». Криваш объявлен в федеральный розыск.