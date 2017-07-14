Миротворческая операция российских Вооруженных сил в зоне грузино-осетинского конфликта была одной из самых успешных в мире. Об этом в пятницу, 14 июля, заявили в Минобороны России.

Осетия_9 Жители села Джава, организовавшие отряд самообороны для защиты своих близких и беженцев из окрестностей, 1991 год Фото: РИА Новости/Сергей Титов Осетия_8 Разрушенные и сожженные дома и техника в селе Хельчуа после ночного нападения грузинских боевиков, 1991 год Фото: РИА Новости/Сергей Титов Осетия_7 Беженцы из сел Южной Осетии на улицах Цхинвала, 1991 год Фото: РИА Новости/Сергей Титов Осетия_6 Житель Южной Осетии покидает родные места, спасаясь от войны, апрель 1991 года Фото: РИА Новости/Сергей Титов Осетия_5 Солдаты национальной гвардии Грузии идут к боевой машине пехоты БМП-2, 1992 год Фото: РИА Новости/Цагарели Осетия_4 Жители Цхинвала у магазина в ожидании поступления продуктов,1991 год Фото: РИА Новости/Сергей Титов Осетия_3 Осетинская деревня, уничтоженная грузинскими боевиками, 1991 год Фото: РИА Новости/Сергей Титов Осетия_2 Пожилая женщина и дети, ставшие беженцами в результате вооруженного конфликта в Южной Осетии. 1991 год Фото: РИА Новости/Сергей Титов Осетия_1 Жители Южной Осетии уезжают из родных мест, спасаясь от войны, 1991 год Фото: РИА Новости/Сергей Титов

«Эта операция по своей эффективности считается одной из самых успешных миротворческих миссий в мире, в результате которой десятки тысяч семей вернулись к мирной жизни», — сообщили в ведомстве.

Отметим, что сегодня исполняется 25 лет со дня начала проведения первой российской миротворческой операции в зоне грузино-осетинского конфликта.