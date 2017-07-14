Четырехлетний медведь поселился за районным Домом культуры в Углегорске Сахалинской области. Местные жители крайне обеспокоены. В лесничество уже поступило шесть заявлений.

Медведь поселился прямо на сопке за Домом культуры. Местные жители видели зверя на территории мототрассы, недалеко от дач на улице Ключевой, в районе телевышки, а также в конце улицы Красноармейской. Следы пребывания медведя были также замечены на городском кладбище, сообщает ИА SakhalinMedia.

Сейчас охотники отпугивают хищника. Им предстоит убедить медведя не подходить близко к людям. Отстрелить зверя придется, если он не перестанет появляться в жилых районах города. В Шахтерске похожая ситуация произошла с медведицей, которую удалось прогнать за пределы жилой зоны.