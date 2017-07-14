Президент России Владимир Путин поздравил французского коллегу Эммануэля Макрона с национальным праздником — Днем взятия Бастилии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин в поздравительной телеграмме отметил, что российско-французские отношения «уходят корнями в глубокое прошлое». Об этом свидетельствует открытая в Версале выставка, приуроченная трехсотлетию визита императора Петра I во Францию, отметил российский президент.

«Подобные исторические события красноречиво свидетельствуют об особом характере отношений между нашими странами, об уважении и симпатии наших народов друг к другу», — говорится Владимира Путина.

Празднование Дня взятия Бастилии начнется с военного парада во главе с президентом на Елисейских полях. В торжествах примет участие и американский лидер Дональд Трамп, который сейчас находится с двухдневным визитом во Франции.

Ранее сообщалось, что в День взятия Бастилии на Марсовом поле в Париже пройдет концерт Национального оркестра Франции под управлением российского дирижера Валерия Гергиева. Праздничные торжества завершатся традиционным фейерверком.