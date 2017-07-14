Маршрутное такси съехало с дороги и опрокинулось в Кореновском районе Краснодарского края. В результате аварии пострадали восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Пять человек были госпитализированы.

Ведомство уточнило, что ДТП произошло в ночь на пятницу около 2:40 на федеральной автодороге М-4 «Дон» в районе станицы Платнировской. По информации правоохранителей, 67-летний водитель маршрутного микроавтобуса Iveco съехал с проезжей части, после чего машина опрокинулась.

Причины инцидента выясняются.