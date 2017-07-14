На прилегающей к МКАД территории московские власти решили возвести 10 млн кв. м недвижимости. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.

Половина построенных зданий будет жилой, а на другой половине будут построены производственные помещения. Высотность домов будет определяться районом постройки. Жидкин подчеркнул, что рядом с МКАД нет смысла строить многоэтажные дома, поскольку «для этого есть Новая Москва». Помимо недвижимости, на этих территориях появятся парки, спортивные объекты, велодорожки. Он также отметил, что схема строительства будет определена до конца 2017 года, сообщает телерадиокомпания «Мир».

Отмечается, что девелоперское освоение МКАД может стать крупнейшим на территории Москвы.