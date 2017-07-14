Грозы и ураганный ветер вновь обрушатся на центральный регион России. Такой прогноз сделали в Гидрометцентре России.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в столице объявлен желтый уровень опасности, а в аэропортах задержано более 20 рейсов, сообщает телерадиокомпания «Мир». Температура воздуха в Москве в пятницу, 14 июля, составит 21–23 градуса, сохранится облачная погода. Порывы ветра могут достигать 17 м/с, в результате чего могут быть повалены деревья, незакрепленные и ветхие конструкции. Кроме того, почти десять регионов РФ в центральной части страны охватил грозовой фронт, поэтому не исключены град и дожди.

Кроме того, спасатели предупреждают о возможности обрывов линий электропередачи и связи, а также нарушений в системе ЖКХ.