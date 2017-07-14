По меньшей мере 11 человек погибли после нападения группы вооруженных людей в штате Идальго в центральной части Мексики. Неизвестные ворвались на семейный праздник и открыли огонь по присутствовавшим.

Как передают западные СМИ, среди погибших семь женщин, двое мужчин и двое детей. Инцидент произошел на частной территории в мексиканском городе Тисаюка. Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего, начато расследование.

Сообщается, что хозяин дома был членом преступной группировки, неоднократно был судим, в том числе и за похищение людей.