На рассмотрение Верховной рады внесен законопроект с предложением начинать каждое пленарное заседание с чтения молитвы «Отче наш». Документ под номером 6722 размещен в четверг, 13 июля, на сайте украинского парламента.

Авторами законопроекта стали несколько депутатов, среди которых бывший министр культуры Оксана Билозир, а также депутаты Павел Унгурян, Юрий Мирошниченко, Андрей Шипко и другие. Разработкой документа занимался Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной рады Украины.

Ранее Билозир сообщила, что по четвергам в парламенте проходят молитвенные завтраки, во время которых некоторые депутаты читают Евангелие.