Американская R’n’B исполнительница Бейонсе возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в 2016 году по версии журнала Billboard. За ушедший год певица заработала $62,1 млн, $54,1 из которых ей принес гастрольный тур.

Вторая строчка рейтинга досталась рок-группе Guns N'Roses с заработком в $42,3 млн, а третья — Брюсу Спрингстину, который в ушедшем году смог заработать $42,2 млн. В десятку лучших вошли также Адель, Люк Брайан, Джастин Бибер, Дрейк, Coldplay, Канье Уэст и Кенни Чесни, сообщает телеканал «360».

Замыкает топ-50 американская а капелла группа Pentatonix ($8,2 млн).