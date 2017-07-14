Сотрудники Вуктыльского и Сыктывкарского спасательных отрядов Республики Коми продолжают разыскивать двух рыбаков, пропавших во время рыбалки.

Как сообщает ИА «Комиинформ», один из рыбаков пропал неделю назад в устье реки Козла-Ю, в 35 км от Вуктыла. Второй мужчина бесследно исчез в мае текущего года на реке Нившера.

К настоящему времени в обоих случаях поиски результатов не дали, однако спасатели продолжают расширять территорию поиска, исследуя новые участки, где могли пропасть рыбаки.

Напомним, ранее на реке Мезень в Удорском районе республики пропали четыре рыбака, перевернувшиеся на лодке.