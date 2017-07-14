13 июля в Благовещенске произошла авария, в которой пострадал девятилетний мальчик. Сейчас ребенок с травмами госпитализирован.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 июля около 14:00 в районе дома №15 по улице Текстильной Благовещенска. Маленький пешеход вышел на дорогу в неустановленном месте перед близко движущимся транспортом, сообщает ИА «Амур.инфо».

Водитель автомобиля Toyota не успел вовремя среагировать и затормозить. Сотрудники ГИБДД области просят обратить внимание родителей на знание ими правил дорожного движения.