В Душанбе по обвинению в вербовке граждан в ряды террористической организации ИГ («Исламское государство», организация запрещена в РФ) к 16 годам лишения свободы приговорен местный житель.

По данным Генпрокуратуры Таджикистана, осужденный стал сторонником ИГ в 2013 году, находясь в трудовой миграции в России в подмосковном Ступино. Вступив в экстремистскую организацию, он привлек в нее четверых земляков и призывал их выехать в Сирию для ведения боевых действий в рядах террористов.

В сентябре 2015 года осужденный обучался в Стамбуле у активных членов группировки, через месяц, получив указания, он вернулся в Таджикистан, чтобы вербовать людей.