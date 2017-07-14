Подозреваемый в убийстве десятилетнего жителя города Касли в Челябинской области был обнаружен мертвым в камере следственного изолятора. Следственные органы проводят проверку по данному факту.

Представитель Следственного управления СКР по Челябинской области Александр Скорик сообщил «Интерфаксу», что не исключается версия самоубийства.

Напомним, в середине июня мальчик ушел из дома и не вернулся. Мать ребенка сообщила, что мальчик уехал из дома на велосипеде в библиотеку школы за учебниками. Полицейские обнаружили тело ребенка 8 июля, оно было закопано в лесополосе. После оперативных мероприятий был задержан подозреваемый, им оказался 29-летний местный житель. Суд арестовал его 10 июля.