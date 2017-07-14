В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре осуществят единовременные выплаты жителям, родившимся в период с 01.01.1993 по 31.12.2017 на территории округа и проживающих в регионе. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей Югры.

Соответствующий законопроект поддержала губернатор региона Наталья Комарова. Выплата будет произведена в 2018 году. Власти планируют приурочить ее к началу программы «Десятилетие детства», 25-летию конституции страны и 825-летию первого упоминания территории.

«Таким образом, выплаты будут предоставлены всем детям, целому поколению югорчан, родившихся в новейшей истории России на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры как самостоятельного региона страны», — отмечают в департаменте.

Сообщается, что размер выплаты на одного человека составит 5 тыс. рублей, а материальную поддержку смогут получить более 515 тыс. семей и молодых югорчан. Для реализации данного законопроекта планируется выделить 2,6 млрд рублей из местного бюджета. Отмечается, что это будет самая масштабная единовременная выплата в истории Югры.

Для получения выплаты необходимо оформить соответствующий пакет документов, который можно будет подать через портал госуслуг. Однако те, кто состоит на учете в органах соцзащиты, получат матпомощь в беззаявительном порядке до марта 2018 года.

29 мая 2017 года президент РФ Владимир Путин объявил о проведении в стране с 2018 по 2027 год «Десятилетия детства». Ранее об утверждении данного проекта просила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Десятилетие детства» — проект, принятый с целью усовершенствования государственной политики в сфере защиты детства. Отмечается, что в проекте учтены результаты, «достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы».