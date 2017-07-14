Канадский комитет по вопросам безопасности на транспорте (TSB) опубликовал предварительные данные о происшествии в аэропорту Сан-Франциско, где в последний момент удалось избежать крупнейшей авиакатастрофы в истории.

Инцидент произошел 7 июля. Самолет канадской авиакомпании Air Canada при посадке ошибочно направился на рулежную дорожку, где в это время еще четыре авиалайнера ждали своей очереди на взлет. Диспетчер вовремя заметил ошибку и успел предупредить пилотов, которые, хоть уже и начали снижение, еще не сбавляли скорость. Экипаж быстро отреагировал и успел набрать высоту, уйти на второй круг. Позже канадский самолет благополучно приземлился на своей полосе.

По данным TSB, канадский авиалайнер, на борту которого находились 140 человек, пролетел над двумя самолетами на рулежной дорожке на высоте около 30 м, над двумя другими на высоте 65 и 100 м соответственно.

В случае, если бы самолеты столкнулись, это стало бы самой крупной авиакатастрофой в истории.