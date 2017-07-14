По данным Росгидромета, в Москве и области 14 июля будет теплая, но дождливая погода. В течение дня ожидаются дождь и град с порывами ветра до 12–17 м/с при грозе.

«Температура воздуха в Москве составит 21–23, по области — от 20 до 25 градусов», — сообщил представитель метеослужбы ТАСС.

14 июля Росгидрометом Москве и Московской области присвоена желтая степень интенсивности опасных явлений. Это означает, что погода представляет потенциальную опасность.

Ночью с пятницы на субботу будет облачно с прояснениями, местами не исключен кратковременный дождь. В Москве прогнозируется 15–17 градусов, в Подмосковье — от 12 до 17 градусов.

В субботу погода радикально не изменится, будет пасмурно, местами с кратковременным дождем и грозой. В столице воздух прогреется до 24–26, по области — до 22–27 градусов. Ветер ожидается юго-восточный, 3–8 м/с, при грозе порывы усилятся до 12–17 м/с.