В Салониках проходят массовые беспорядки и столкновения с полицией, вызванные присвоением председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру звания почетного доктора Салоникского университета. Об этом сообщает Афинское агентство новостей.

Против присвоения Юнкеру такого статуса выступила внепарламентская левая оппозиция. Как сообщает агентство «РИА Новости», партия «АНТАРСИЯ» назвала такое решение циничным и неприемлемым, назвав Юнкера нежелательным гостем в Салониках. Более того, в заявлении оппозиции сказано, что председатель ЕК является выразителем политики насилия, ненависти, нарушения прав человека, бедности и безработицы.

Митинг проходит в центре города, в нем принимают участие несколько десятков человек, среди них — члены партий «АНТАРСИЯ», «Народное единство», студенты, представители общественных организаций. Демонстранты пытались прорваться в здание греческого общественного телевидения ERT3, чтобы выступить в прямом эфире. В ответ на это полиция применила слезоточивый газ.

Сам Юнкер заявил, что на протяжении всей своей карьеры он старался уважать достоинство греческого народа, и даже признался ему в любви.