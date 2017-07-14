Всех жителей японского города Инуяма в префектуре Айти эвакуируют из-за обильных ливней. Об этом сообщает агентство «Киодо».

Уточняется, что в городе на данный момент проживают 74 тыс. людей. В районе эвакуации идут сильные ливневые дожди. За один час выпало до 120 мм осадков, есть вероятность угрозы оползней.

На прошлой неделе на юго-западный остров Кюсю обрушились продолжительные ливни. В результате многочисленных паводков и оползней погибли 30 человек, около 20 считаются пропавшими без вести. Стихия разрушила более 600 домов, повреждены дороги и мосты.