Четыре вертолетные посадочные площадки в Иркутской области работают с нарушением норм Воздушного кодекса РФ. Об этом сообщает пресс-служба Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры.

Сообщается, что нарушения, создающие «угрозу безопасности полетов воздушных судов, а также угрозу жизни и здоровья граждан», были выявлены в ходе очередной проверки. Речь идет о посадочных площадках «Комсомол», «Шторм», «Гран» (Иркутск и Иркутский район), «Малая Кура» (Эхирит-Булагатский район).

Отмечается, что транспортная прокуратура уже подала обращение в суды области с заявлениями о запрете деятельности данных посадочных площадок.