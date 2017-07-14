Находящийся в розыске мятежный полицейский Оскар Перес, который атаковал на вертолете здание верховного суда Венесуэлы, появился на манифестации в районе Альтамира. Об этом сообщила газета El Nacional.

Перес выступил с коротким заявлением о предстоящем «народном референдуме» и призвал людей выйти 18 июля на бессрочную акцию протеста.

«16 июля мы проведем референдум, а 18 июля окончательно займем улицы. Настал час падения этого наркоправительства. Мы будем находиться на улицах, защищая народ», — заявил Перес.

После этого он скрылся на мотоцикле.

Офицер полиции Оскар Перес в конце июня совместно с сотрудниками спецслужб Венесуэлы угнал полицейский вертолет и обстрелял гранатами здания МВД и Верховного суда в Каракасе. Президент страны Николас Мадуро назвал случившееся террористической атакой.