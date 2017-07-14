Массовое убийство 11 человек в штате Идальго в Мексике является результатом выяснения отношений между преступниками. С таким заявлением выступил прокурор штата Хавьер Рамиро Лара.

Ранее, в четверг, министерство общественной безопасности штата сообщило, что 11 человек были расстреляны в жилом доме. По уточненной информации, жертвами нападения стали семеро женщин и четверо мужчин, в том числе двое несовершеннолетних. Также Рамиро Лара опроверг данные о расстреле, заявив, что преступники действовали холодным оружием. Отмечается, что убийство произошло на глазах у детей, которых бандиты не тронули. До трагедии в доме отмечали день рождения одной из находившихся там девочек.

По предварительным данным, убитый хозяин дома сидел в тюрьме за похищения. У другой жертвы нападения были найдены документы на имя сотрудника министерства общественной безопасности города Мехико.