На участке скоростной дороги на северо-востоке Сингапура произошло обрушение строящейся эстакады, в результате чего 1 человек погиб, еще 10 получили ранения. Об этом сообщают Силы гражданской обороны республики.

По предварительным данным, причиной трагедии стало обрушение временной конструкции, которая поддерживала элементы дороги. На данный момент на месте происшествия работают спасатели, ведутся поиски рабочих, которые могли остаться под завалами. Сообщается, что среди пострадавших — граждане Бангладеша, Индии и КНР. Все они были доставлены в ближайшую больницу.