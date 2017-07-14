Компания Microsoft намерена встроить в новые модели автомобилей BMW программное обеспечение Skype, которое будет управляться системой BMW iDrive. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Предполагается, что внедрение сервиса позволит автомобилистам проводить онлайн-конференции, находясь непосредственно в машине.

На начальной стадии данная услуга будет доступна в Германии, Франции и США, но позже планируется ее внедрение и на других рынках.

В январе 2017 года стало известно, что автомобили BMW будут оснащены голосовым помощником Microsoft Cortana, который предоставляет водителю расписание, выстраивает оптимальный маршрут движения и активирует систему автопарковки.