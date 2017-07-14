Мир находился бы «в максимальной опасности» без Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон написал в статье, опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

«Без иранской ядерной сделки мир был бы в максимальной опасности. На данный момент сделка выполняется, и мы считаем, что это лучший вариант для международного сообщества», — написал Джонсон.

Глава МИД полагает, что без этих договоренностей Тегеран получил бы «в течение недель достаточное количество оружейного урана для [создания] ядерной бомбы», в то время как Исламской Республике для этого нужен как минимум год.

«СВПД нейтрализовал максимальную опасность получения Ираном ядерного оружия по крайней мере на десятилетие. На одну угрозу стало меньше», — заключил Джонсон.