Суд Перу приговорил к 18 месяцем предварительного заключения экс-президента страны Ольянту Умалу и его супругу Надин Эредию.

«Предварительное заключение является правомочным и необходимым», — цитирует судью Ричарда Консепсьона Каруанчо RPP.

С прошением о заключении в суд обратилась прокуратура Перу, которая подозревает Умалу в финансовых махинациях и отмывании денег. По данным следствия, Умалу, будучи президентом, якобы получал средства от властей Венесуэлы и более $3 млн получил бразильской от строительной компании Odebrechet для своих предвыборных кампаний.

Судья уже выдал ордер на арест супругов. Где именно пара будет отбывать наказание пока неизвестно.

Умалу не единственный экс-президент Перу, которого суд заключает под стражу. Ранее был арестован Альберто Фухимори, занимавший пост президента Перу с 1990 по 2000 год. В настоящее время он отбывает 25-летнее заключение за коррупцию.