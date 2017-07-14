Рекомендации по предоставлению гостиничному бизнесу ряда льгот были утверждены в комитете Совета Федерации по социальной политике и в ближайшее время будут направлены на рассмотрение правительства. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Рекомендации по снижению налогового обременения были предложены экспертным советом по туризму. Сообщается, что льготы должны повысить привлекательность гостиничного бизнеса для инвесторов. В частности, предлагается снизить ставку НДС на гостиничные услуги с 18% до 10% и налог на землю до 0,3%. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов считает, что изменение размера НДС способно снизить среднюю стоимость гостиничных услуг.

Кроме того, сенаторы предлагают субсидировать ставки по кредитам, направленным на строительство и модернизацию гостиниц, а также закупку туристического транспорта.

В Ростуризме надеются, что данные меры поспособствуют увеличению инвестиционной активности на гостиничном рынке и снижению средней стоимости размещения.