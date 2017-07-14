Новым послом Франции в Москве может стать Сильви Берманн, которая до недавнего времени возглавляла дипмиссию в Лондоне, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщается, для назначения Берманн на пост осталось получить только согласие российских властей. Как только это произойдет, она сможет приступить к своим обязанностям уже в сентябре.

Сильви Берманн в 1986–1989 годах уже работала в посольстве в Москве, она владеет русским языком и является одним из самых уважаемых французских дипломатов. Берманн стала первой женщиной-послом Франции в стране — постоянном члене ООН, возглавив в 2011 году посольство в Пекине.

Бывший посол Франции в России Жан-Морис Рипер уже направлен в посольство в Китай.