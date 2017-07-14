Американское космическое агентство NASA опубликовало фотографии Большого красного пятна Юпитера, сообщает «Газета.ру».

Сделаны снимки были сделаны 10 июля во время пролета космического аппарата Juno вблизи Юпитера. Сотрудники NASA назвали эти фотографии знаменитого шторма самыми успешными из когда-либо сделанных.

«Теперь мы получили лучшие снимки этого знаменитого шторма. Нам потребуется время для анализа всей информации, присланной не только камерой JunoCam, но и восемью научными инструментами, чтобы пролить свет на прошлое, настоящее и будущее Большого красного пятна», — заявил руководитель миссии Скотт Болтон.

Большое красное пятно является самым знаменитым космическим вихрем, наблюдение за ним ведутся с 1875 года. В диаметре пятно составляет 16350 км.

В мае зонд Juno также передал на Землю «музыку» Юпитера — звуки, которые образуются при взаимодействии магнитного поля планеты и солнечного ветра.