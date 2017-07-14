Свидетелям по делу об убийстве Бориса Немцова поступали угрозы во время разбирательств. Об этом агентству ТАСС сообщила прокурор Мария Семененко.

Прокурор отметила, что «достоверно известно о нескольких таких случаях». При этом Семененко не сказала, находится ли кто-нибудь из свидетелей под государственной защитой, объяснив это тем, что информация является закрытой.

Также стало известно, что у преступников был подготовлен резервный план убийства политика. Они предполагали, что Немцов может пойти в отель «Украина» вместе с сопровождавшей его моделью Анной Дурицкой.

«За три часа до убийства Немцова Темирлан Эскерханов вместе с Русланом Мухудиновым находились в гостинице «Украина», так как они не исключали, что он может прийти туда вместе с Дурицкой. И это был резервный план убийства», — цитирует ТАСС прокурора Семененко.