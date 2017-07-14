Европейский фонд прямых инвестиций подал в суд на французского диетолога и автора знаменитой белковой диеты Пьера Дюкана, пишет The Guardian.

Фонд обвиняет 76-летнего Дюкана в финансовых махинациях и мошенничестве. В иске говорится, что диетолог брал займы, «не имея намерений выполнить договорные обязательства»

Уточняется, что инвестиции суммой более чем в $200 тыс. требовались Дюкану для продвижения своей диеты в США.

В настоящее время по всему миру продано более 11 млн книг о белковой диете, разработанной французским диетологом. Среди приверженцев диеты Дюкана числились такие знаменитости, как Пенелопа Круз, Дженнифер Лопес и Кейт Миддлтон. Однако специалисты неоднократно критиковали данную диету, в научном сообществе она заработала достаточно неоднозначную репутацию.