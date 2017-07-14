Белый дом рассматривает возможность снятия ареста с дипсобственности России в США при условии, что Москва проявит «честность намерений по Сирии». Об этом заявил заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка.

Горка отметил, что у двух стран есть разногласия по многим вопросам, но администрация президента Трампа хочет дать России «шанс к взаимодействию и сотрудничеству» с США. По его словам, США могут вернуть России ее дипсобственности при выполнении некоторых условий, среди которых соблюдение перемирия в Сирии.

«Если мы увидим свидетельства честных намерений со стороны Кремля в плане таких вопросов, как режим прекращения огня в Сирии, то тогда, возможно, есть шанс, что Рекс Тиллерсон [госсекретарь США] захочет, чтобы произошел возврат дипсобственности. Это будет улучшением отношений между нашими государствами», — сказал Горка.

Бывшая администрация США под руководством Барака Обамы в декабре 2016 года ввела санкции против России и объявила персонами нон-грата 35 российских дипломатов. Помимо этого, российскому персоналу был закрыт доступ к двум дипломатическим дачам в Вашингтоне и Мэриленде.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 12 июля заявил, что подобная ситуация беспрецедентна, и терпение Москвы на исходе. Он отметил, что в случае, если вопрос с дипсобственность не разрешится, Россия введет ответные меры.