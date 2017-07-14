Строительство трамвайных путей от улицы Лесная до площади Тверской заставы завершат к 15 августа. Об этом рассказал заместитель генерального директора подрядной организации по строительству трамвайных путей Сергей Жуков.

Общая длина строительства путей составляет 1200 метров. Заместитель гендиректора отметил, что благодаря использованию передовых современных строительных технологий и материалов срок службы путей составляет более 20 лет. Жуков также добавил, что движение трамваев станет бесшумным.

«Проектом предусмотрено для снижения шума и вибрации устройство вибро-изоляционных матов, которые укладываются на подготовленные песчаные основания», — добавил заместитель гендиректора.