Корабли Военно-морского флота России могут провести очередные ракетные пуски вблизи побережья Сирии в предстоящие две недели, начиная с утра пятницы. Данная информация следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.

В сообщении сказано, что в международных водах восточного Средиземноморья будут проходить «учения российского ВМФ — испытательные ракетные пуски 14, 19, 21, 26 и 28 июля», в промежутке между 08:00 и 18:00 по московскому времени.