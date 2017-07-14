Адвокат семьи Агаларовых Скотт Балбер заявил, что российский певец Эмин Агаларов организовал встречу Дональда Трампа-младшего и адвоката из РФ Натальи Весельницкой для обсуждения «акта Магнитского», а не выборов в США и Хиллари Клинтон. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«Что же касается роли Эмина Агаларова в организации встречи, то это правда: он это сделал. Он устроил эту встречу или попросил … Роба Голдстоуна организовать встречу между Натальей и людьми из кампании Трампа. У нас нет причин верить, что целью встречи было обсуждение госпожи Клинтон или выборов в США. Единственная цель встречи состояла в том, чтобы Наталья поговорила об «акте Магнитского» — вопросе, которым, как мы понимаем, она увлечена», — цитирует агентство Балбера.

Отмечается, что в письме сыну американского президента Голдстоун пишет, что на встрече речь пойдет о документах, которые обличают «связи Клинтон с Россией». Адвокат ответил, что «многое, о чем было сказано в переписке Голдстоуна, просто неправда».

Также адвокат добавил, что российский бизнесмен Араз Агаларов и президент США Дональд Трамп не обсуждали политические вопросы во время своих встреч.

«Это правда, что они встречались в 2013 году. И это правда, что господин Трамп и господин Араз Агаларов имели ряд контактов за последние 3–4 года. Я считаю, что они не обсуждали никакие политические вопросы во время встреч. Это были деловые дискуссии о конкурсе «Мисс Вселенная» и возможностях, связанных с этим», — пояснил Балбер.