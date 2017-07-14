Переговоры между США, Россией и Иорданией о группе наблюдателей за соблюдением перемирия на юго-западе Сирии могут завершиться уже на следующей неделе. Об этом заявил спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк на пресс-конференции.

«Продолжается очень активное обсуждение, очень подробное обсуждение того, куда отправятся наблюдатели, как они будут работать в этой области. Я надеюсь, на следующей неделе мы к чему-нибудь придем», — сказал Макгерк.

Режим прекращения огня начал действовать на юго-востоке Сирии в воскресенье. 12 июля глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в вопросе соблюдения перемирия наметились позитивные перемены. Ранее в Вашингтоне заявляли, что режим «соблюдается довольно хорошо».