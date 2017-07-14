Объем ущерба аграриев из-за холодных весны и лета может составить до 2,6 млрд рублей, посчитал Национальный союз агростраховщиков.

При этом урожай в этом году застраховали гораздо меньше хозяйств, чем годом ранее. Это произошло из-за реформы, вводящей единую региональную субсидию для агропромышленного комплекса (АПК). Дело в том, что нормативная база для функционирования этого механизма всё еще не принята.

Эксперты опасаются, что, поскольку риски сельхозпроизводителей не защищены, из-за неурожая это может привести к банкротству не только мелких, но даже средних хозяйств.

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Ущерб аграриев от холодного лета оценили в 2,6 млрд