Бразильский нападающий Ари, выступающий за ФК «Локомотив», рассказал в интервью «Известиям», что был бы рад получить российское гражданство.

«Я провел много лет в России, прекрасно понимаю ваш язык и привык к жизни в вашей стране. Был бы рад возможности не просто получить российское гражданство, но и сыграть в составе национальной сборной России на чемпионате мира 2018 года. Было бы здорово сыграть за Россию на домашнем мундиале», — поделился форвард.

Ари добавил, что «чувствует себя своим в России», как и его семья, поэтому думает о том, чтобы остаться на территории РФ и после завершения карьеры.

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Ари: «Мечтаю сыграть за сборную России на чемпионате мира — 2018»