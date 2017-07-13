Боевики из других стран больше не могут проникать на территорию Сирии, чтобы воевать на стороне группировки «Исламское государство» (организация запрещена в РФ). Об этом заявил спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк на пресс-конференции.

«Иностранные боевики больше не прибывают в Сирию, а что касается тех, кто уже воюет в Сирии и Ираке, то мы серьезно работаем над тем, чтобы они оттуда не выбрались», — сказал Макгерк.

В понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил, что Мосул был зачищен от боевиков террористической группировки. Ранее правительственной армии Ирака удалось установить контроль над разрушенной террористами соборной мечетью Ан-Нури в Мосуле. Этот город оставался главным оплотом ИГ в Ираке с лета 2014 года.