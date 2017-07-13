Компания «Аэрофлот» объявила об отмене 14 рейсов из Шереметьево и переносе еще нескольких из-за непогоды в Москве 13 июля. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Среди отмененных — международные рейсы в Берлин, Париж, Прагу, Таллин и Варшаву. На внутренних направлениях отменили перелеты в Краснодар, Самару, Ростов, Нижний Новгород, Архангельск, Тюмень, Набережные Челны и Воронеж.

Также рейсы в Минск, Мюнхен, Франкфурт, Краснодар, Ставрополь и Воронеж переносятся с четверга на утро пятницы, 14 июля.

Вылеты из Франкфурта и Мюнхена также перенесены на пятницу.

В «Аэрофлоте» отметили, что пассажирам отмененных рейсов предоставляется возможность вернуть или переоформить билеты без дополнительных сборов.