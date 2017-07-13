Авиакомпания «Аэрофлот» рассматривает возможность применения криптовалют для оплаты билетов и других услуг. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва», основываясь на имеющихся в распоряжении агентства документах.

«В связи с нарастающей глобальной тенденцией распространения и использования криптовалют в мире предлагается рассмотреть возможность их применения в рамках деятельности ПАО «Аэрофлот», — сказано в тексте документа.

В планах компании — провести конкурс о поиске подрядчика, который проведет исследование о возможности использования криптовалют. Цель исследования — оптимизация расходов авиакомпании, а также повышение ее конкурентоспособности и операционной эффективности. Подрядчик должен проанализировать российское и зарубежное законодательство, оценить перспективы развития рынка криптовалют, оценить экономический и налоговый потенциал в случае включения криптовалюты в перечень расчетных инструментов авиакомпании. На исследование планируется потратить до 24,6 млн рублей, работа должна быть выполнена к 10 декабря 2017 года. Сообщается, что итоги закупки будут подведены уже 2 августа.