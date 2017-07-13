Президент США Дональд Трамп «никогда не думал» об отмене ограничительных мер, введенных ранее в отношении России. Об этом американский президент заявил на встрече с журналистами в Париже.

«Сейчас нами наложены очень серьезные санкции против России. Я никогда не думал о том, чтобы отменить их. Кто-то говорил, что Дональд Трамп хочет это сделать, но я не хочу их отменять», — сказал американский лидер.

Ранее сообщалось, что администрация президента США в первые недели инаугурации Дональда Трампа пыталась ослабить антироссийские санкции, однако наткнулась на сопротивление со стороны конгрессменов и членов команды бывшего президента США Барака Обамы.