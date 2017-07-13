Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключать с Россией прекрасные сделки. Об этом он рассказал журналистам в четверг.

«Я лишь хочу заключать прекрасные сделки с Россией», — сказал Трамп.

При этом он отметил, что никогда не задумывался о снятии санкций с России.

«Сейчас нами наложены очень серьезные санкции против России. Я никогда не думал о том, чтобы отменить их», –– отметил лидер США.

В какой именно сфере американский президент хочет заключать сделки и сотрудничать с РФ, он также не уточнил.