Вниманию потенциальных посетителей аукциона Sotheby’s в Нью-Йорке представлена лунная пыль, собранная астронавтом Нилом Армстронгом во время первой высадки на спутник Земли.

В распоряжении организаторов торгов небольшой мешок с пылью и мелкими камнями, пишет «Лента.ру». Предполагается, что за лунную пыль можно получить от $2 млн до $4 млн.

Предстоящие торги посвящены 48-й годовщине первой высадки человека на естественный спутник Земли.