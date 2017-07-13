Президент США Дональд Трамп заявил, что он не верит утверждениям, что российский лидер Владимир Путин якобы поддерживал его перед выборами президента Соединенных Штатов в 2016 году. Об этом он сообщил в четверг журналистам.

Глава государства отметил, что он лично поинтересуется у своего российского коллеги о его позиции.

«Когда я в следующий раз встречусь с Путиным, я спрошу его: «За кого вы были на самом деле?» Потому что я не могу поверить в то, что он мог выступать за меня», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что ему удалось поладить с главой РФ Владимиром Путиным в ходе их встречи на полях саммита G20 в Гамбурге 7 июля.