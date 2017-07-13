Тело шахтера, погибшего при обрушении горных пород на шахте «Ново-Кальинская» в Свердловской области, поднято на поверхность. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

В 20:45 по местному времени в шахте «Ново-Кальинская» произошло обрушение горной породы на отметке –950, один рабочий оказался под завалами. Как сообщают в прокуратуре, обрушение горной массы произошло из-за обрыва крепления. Эвакуация шахтеров не потребовалась. Отмечается, что обвал не повлиял на работу шахты, объект работает в штатном режиме. Следственные органы СКР и прокуратура проводят проверку, специально созданная комиссия установит причину обрушения. Спасательная операция завершилась в 22:50 местного времени.