Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы пригласить российского президента Владимира Путина в Белый дом, однако «подходящее время еще не настало». Об этом американский лидер рассказал в интервью Reuters.

Отвечая на вопрос журналистов, готов ли он пригласить российского президента в Вашингтон, Дональд Трамп заявил, что непременно бы это сделал, но в более подходящее время.

«Я бы сказал «да». В нужное время. Я не думаю, что сейчас подходящий момент для этого, но мой ответ: «Да, пригласил бы», — сказал президент США.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что на личной встрече с президентом России на саммите «большой двадцатки» ему удалось поладить с Путиным.