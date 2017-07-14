​​​​​​Рост реальных заработных плат населения по итогам текущего года ожидается в размере 2–3%. Такой прогноз в беседе с «Известиями» в кулуарах Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге озвучил председатель правления банка ВТБ24 Михаил Задорнов. После ухудшения экономической ситуации в стране в 2014 году этот важнейший для населения показатель демонстрировал мощный спад (2015 — 9,5% падения) и рост на уровне «статистической погрешности» (2015 — на 0,6%). Таким образом, 2017-й год станет годом восстановления доходов населения. По словам экспертов, это произойдет на фоне роста ВВП и изменения структуры занятости.

— Реальные доходы растут. Предстоит, во-первых, индексация выплат бюджетникам, во-вторых, индексация пенсий. Я вас уверяю, что, может, не самый большой, но рост реальных доходов на 2–3% будет, — заявил Михаил Задорнов.

По мнению главы ВТБ24, рост реальных доходов будет обусловлен ожидаемым ростом российской экономики. Михаил Задорнов также сообщил, что разделяет прогноз Минэкономразвития, которое ожидает рост ВВП страны на 2%.

Текущую инфляцию в 4,4% глава банка назвал «нормальной для летних месяцев». Такой отметки годовая инфляция достигла по итогам июня, при этом в мае она составила 4,1%. Однако в конце лета – начале осени, считает банкир, цены войдут в привычное русло и таргет ЦБ РФ в 4% будет соблюден.

— Я думаю, что инфляция к концу года имеет шансы оказаться ниже 4%. Наш прогноз — это 3,8%. Я уверен, что так оно и будет. Тут и относительно небольшая индексация тарифов естественных монополий, не очень большой рост денежных доходов, ограничения по спросу и достаточно жесткая политика ЦБ — все это будет способствовать тому, что будет достаточно низкая инфляция, — сказал Михаил Задорнов.

С тем, что в 2017 году будет расти экономика и, соответственно, реальные доходы населения, согласен и главный экономист ГПБ Максим Петроневич. Однако его прогнозы более сдержаны.

— Я думаю, что по итогам года реальные доходы подрастут на 1–1,5%. В отличие от предыдущего года, на положительной динамике скажется ситуация в сфере занятости. Мы видим, что экономика растет и занятость будет сокращаться меньшими темпами, чем это было в 2016 году, — считает он.

По оценке эксперта, сейчас в России происходит изменение структуры занятости, при этом параметр безработицы остается стабильным на уровне 5%.

— Люди вместо того, чтобы работать на крупных и средних предприятиях, уйдут в малый бизнес либо перейдут в категорию самозанятых. Так происходило в 2016 году, — отметил эксперт. — Правда, уходящие в малый бизнес будут терять в заработке. Именно этим объясняется то, что реальные доходы растут медленно, хотя динамика зарплат на крупных и средних предприятиях довольно агрессивная.

Как ранее сообщали «Известия», за 2010–2016 годы заработные платы в группах с наиболее высоким и наиболее низким их уровнем заметно приблизились к среднероссийскому показателю, констатировал Центробанк. При этом в 2012–2014 годах «значительно сократилось отставание от средней заработной платы по экономике в бюджетной сфере и сельском хозяйстве». В последние месяцы HR-компании также наблюдают долгожданное оживление рынка труда: вместе с 15-процентным приростом числа вакансий начали расти и заработные платы в различных отраслях экономики и варьироваться форматы работы (перевод на удаленную работу, фриланс и т.п.). При этом конкуренция среди кандидатов также продолжает расти.

В Минтруде прогнозируют сохранение тенденции роста реальных зарплат в 1,3% ежегодно — в основном благодаря повышению доходов бюджетников на фоне действия майских указов президента.